Ein Mann hält einer Frau ein rund 20 Zentimeter langes Messer an die Brust. Später trifft die Polizei den Mann zu Hause an und macht einen Alkoholtest.

Traben-Trarbach (dpa/lrs) – Sturzbetrunken soll ein Mann eine Frau mit einem Messer in Traben-Trarbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) bedroht haben. Ein späterer Alkoholtest bei dem 42-Jährigen ergab 3,54 Promille, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor waren die beiden am Bahnhof in Streit geraten. Dabei soll der Mann die 35-Jährige zunächst in den Schwitzkasten genommen und sie später mit einem Messer bedroht haben. Er habe der Frau ein etwa 20 Zentimeter langes Messer an die Brust gehalten, hieß es weiter. Als ein Zeuge einschritt, sei der 42-Jährige geflohen. Beamte trafen den Mann später zu Hause an.