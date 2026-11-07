Bei den Bundesliga-Spielen in Paderborn und Mainz stellten die Fans ganz oder zeitweise die Unterstützung ein. Grund in beiden Fällen: ein medizinischer Notfall.

Paderborn (dpa) - Ein Fan von Eintracht Frankfurt hat sich beim Bundesliga-Spiel in Paderborn (2:2) nach einem Sturz in die Tiefe am Kopf verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Anhänger war kurz vor dem Anpfiff über ein Geländer im Gästeblock mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Nach Angaben eines Vereinssprechers ist der Gesundheitszustand stabil und der Mann mittlerweile wieder ansprechbar.

Wegen dieses medizinischen Notfalls stellten beide Fangruppen die Unterstützung ihrer Teams während des kompletten Spiels ein. Der Stadionsprecher bat via Durchsage darum, «den Stimmungsbogen heute gesenkt zu lassen». Paderborner Fans hängten noch in der Halbzeitpause ein Plakat mit der Aufschrift «Gute Besserung» im Stadion auf.

Eintracht-Trainer Hütter: «Unsere Gedanken sind bei unserem Fan»

Frankfurts Trainer Adi Hütter bedankte sich ausdrücklich für das Verhalten und die Solidarität der Gastgeber. «Ich fand das großartig», sagte er. «Für mich ist der Sport und das Ergebnis heute etwas in den Hintergrund geraten. Unsere Gedanken sind bei unserem Fan.»

Eintracht-Kapitän Robin Koch wünschte dem Fan «von der ganzen Mannschaft gute Genesung und dass er ganz schnell wieder auf die Beine kommt.» Die Atmosphäre aus der Sicht der Spieler beschrieb der Innenverteidiger so: «Du weißt nicht, was passiert ist. Aber du merkst, dass irgendwas nicht stimmt. Da merkt man dann wieder, dass es wichtigere Dinge als das Spiel und den Fußball gibt.»

Auch bei der Partie zwischen Mainz 05 und Bayern München kam es zu einem medizinischen Notfall. Auch hier wurden die Anfeuerungen der Fans für mehrere Minuten eingestellt. Auslöser war ein Arzteinsatz im Bayern-Block. Eine zunächst bewusstlose Person ist nach Angaben eines Mainzer Vereinssprechers aber mittlerweile wieder ansprechbar.