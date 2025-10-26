Regenkleidung und warme Jacken sind auch zu Wochenbeginn nützliche Begleiter. Der Wind kann so manche Mütze vom Kopf wehen oder sich in Schirmen verfangen.

Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – Mit Schauern, Regen und Gewittern beginnt die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dazu kommt mäßiger, in Böen starker bis stürmischer Westwind. Die Temperaturen erreichen am Montag im Bergland maximal 6, sonst 9 bis 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach voraussagt.

Wetterbesserung ab Mittwoch

Starke Bewölkung, kaum Sonne und immer wieder Regen, lautet die Prognose für Dienstag. Die Temperaturen steigen kaum und der Wind flaut auch nicht deutlich ab.

Am Mittwoch beginnt Sturmtief «Joshua» zu schwächeln, Regen und Wind lassen etwas nach. Die Sonne ist den Angaben nach öfter zu sehen und die Temperaturen steigen bis auf 16 Grad.