Sturm weht vier Bushäuschen weg: zwei Schwerverletzte

Ein Sturm sorgt in Rheinland-Pfalz für Schäden und Verletzte. Er wehte sogar mehrere Bushäuschen und ein Flugzeug weg.

Hermeskeil/Mendig (dpa) – Weil ein Sturm vier Holz-Bushäuschen im rheinland-pfälzischen Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) einen Abhang hinunter geweht hat, sind drei Menschen verletzt worden. Zwei Schwerverletzte seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei in Trier mit. Weitere Details zu den Opfern waren zunächst nicht bekannt. Es seien Personen in den Holzbuden mitgerissen worden, hieß es.

Auf dem Flughafengelände in Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) wurde nach Angaben der Polizei ein im Außenbereich abgestelltes Flugzeug von einer Sturmböe gegen ein Gebäude geweht. Auf dem Weg dorthin habe das Flugzeug einen geparkten Transporter gestreift, sodass insgesamt ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden sei.