Stürmisches Wetter in den Tagen vor Weihnachten

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es ungemütlich regnerisch. Nur im Bergland kann es schneien.

Barweiler (dpa/lrs)- Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich auf ungemütliches Wetter in den Tagen vor Weihnachten einstellen. Bis Montag soll es stark bewölkt bleiben. Immer wieder gibt es Schauer, Schnee fällt nur in höheren Lagen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Heute liegen die Temperaturen bei drei bis sieben Grad, im Bergland bei einem Grad. In der ersten Tageshälfte gibt es laut der Vorhersage einige Schauer, in höheren Lagen mit Schneeregen.

Am Samstag wird es windiger, im Bergland ist mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Dabei liegen die Temperaturen in flacheren Gebieten zwischen sechs und neun Grad, wie es weiter hieß.

Schnee und Schneeregen gibt es am Sonntag im Bergland, in höheren Lagen könne der Schnee auch liegen bleiben, teilte der DWD mit. Es könne glatt werden, kurze Graupelgewitter seien nicht ausgeschlossen.

Der Wind hält sich auch am Montag, ebenso wie das Schauerwetter. Schnee und Schneeregen gibt es laut DWD oberhalb von 300 bis 400 Metern.