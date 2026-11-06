Der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) holt Vertraute aus Rheinland-Pfalz nach Berlin. Das führt zu Veränderungen in Mainzer Ministerien.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Finanzstaatssekretär Fedor Rose wechselt in die Bundesregierung. Der SPD-Politiker wird Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wie Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) in Mainz mitteilte. Der 44-Jährige folgt damit Alexander Schweitzer (SPD), der erst vor wenigen Wochen das Amt des Bundesarbeitsministers in Berlin übernommen hat.

Die neue Aufgabe von Rose zieht ein Stühlerücken in der rheinland-pfälzischen Landesregierung nach sich: Simone Schneider wechselt als Staatssekretärin ins Finanzministerium. Christiane Luxem wird in Mainz neue Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima.

Einen weiteren Wechsel wird es den Angaben zufolge in der Landesvertretung in Berlin geben. Britta Lenz, die Ständige Vertreterin des Bevollmächtigten beim Bund und für Europa, geht ebenfalls ins Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ihre Nachfolgerin werde Anna Köbberling, Vizevorsitzende der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag.

Die Wechsel sollen nach Angaben der Staatskanzlei ab dem 17. November vollzogen werden.