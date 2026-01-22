Mainz (dpa/lrs) - Ein Stromausfall im Mainzer Stadtteil Mombach hat am frühen Morgen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Der Ausfall hatte sich laut einem Sprecher der Feuerwehr auf ein kleineres Versorgungsgebiet bezogen, das zwei bis drei Straßenzüge im Bereich «Am Lemmchen» umfasste. Wie viele Haushalte betroffen waren, war zunächst ebenso unklar wie die Ursache des Stromausfalls. Nach rund eineinhalb Stunden sei die Versorgung durch die Mainzer Netze GmbH wieder vollständig hergestellt worden, teilte die Feuerwehr mit. Den Angaben zufolge waren insgesamt vier Trafostationen betroffen.

Infolge des Stromausfalls startete laut Feuerwehr in einem Hochhaus automatisch das dort installierte Notstromaggregat. Mehrere Anrufer hätten daraufhin einen Kellerbrand gemeldet, da sie die Abgase des Aggregats als Brandrauch deuteten. Die alarmierten Einsatzkräfte hätten vor Ort schnell Entwarnung geben können.