Mainz (dpa/lrs) - Ein Stromausfall im Mainzer Stadtteil Mombach hat am frühen Morgen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Versorgung konnte nach Angaben eines Sprechers der Mainzer Stadtwerke inzwischen weitestgehend wiederhergestellt werden. Der Ausfall hatte sich laut einem Sprecher der Feuerwehr auf ein kleineres Versorgungsgebiet bezogen, das zwei bis drei Straßenzüge im Bereich «Am Lemmchen» umfasste. Wie viele Haushalte betroffen waren, war zunächst ebenso unklar wie die Ursache des Stromausfalls.

