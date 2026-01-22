Stromausfall
Stromversorgung in Mombach weitgehend wiederhergestellt
Nach einem Stromausfall im Mainzer Stadtteil Mombach musste die Feuerwehr ausrücken. Die Versorgung ist laut Stadtwerken inzwischen größtenteils wiederhergestellt.

Mainz (dpa/lrs) - Ein Stromausfall im Mainzer Stadtteil Mombach hat am frühen Morgen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Versorgung konnte nach Angaben eines Sprechers der Mainzer Stadtwerke inzwischen weitestgehend wiederhergestellt werden. Der Ausfall hatte sich laut einem Sprecher der Feuerwehr auf ein kleineres Versorgungsgebiet bezogen, das zwei bis drei Straßenzüge im Bereich «Am Lemmchen» umfasste. Wie viele Haushalte betroffen waren, war zunächst ebenso unklar wie die Ursache des Stromausfalls.

