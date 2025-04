Bad Marienberg (dpa/lrs) – Der Strom ist in Bad Marienberg, Großseifen und Hardt im Westerwald in der Nacht ausgefallen. Nach wenigen Stunden war die Störung «in zahlreichen Haushalten» wieder überall behoben, wie die Polizei in Hachenburg mitteilte. Die womöglich technische Ursache dafür war zunächst unklar, Hinweise auf Fremdeinwirkung gab es laut einem Polizeisprecher nicht.

