Ein Radfahrer überholt einen anderen auf einem Radweg. Dann kommt es zum Streit.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – In Bad Kreuznach ist ein Streit zwischen zwei Fahrradfahrern eskaliert. Die Polizei sucht den Angreifer. Die beiden Männer waren am Donnerstagabend auf einem Radweg in Bad Kreuznach unterwegs.

Nach einem Überholvorgang kam es laut Polizei zuerst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Fahrradfahrern. Dann habe der bislang unbekannte mutmaßliche Täter den 51-Jährigen angegriffen und niedergeschlagen. Anschließend habe er sich mit seinem Fahrrad entfernt – und habe dabei auch das Fahrrad des Geschädigten entwendet.

Der 51-Jährige erlitt laut Polizei durch den Angriff leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.