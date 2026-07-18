Erst ein Streit übers Autofahren, dann Fäuste und eine Flucht im Auto. In Ludwigshafen ruft eine Auseinandersetzung die Polizei auf den Plan.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Wegen seines Fahrstils soll ein 29-Jähriger in Ludwigshafen angegriffen worden sein. Wie die Polizei mitteilte, eskalierte am Freitagabend ein Streit. Dabei wurde der Mann von mehreren Menschen geschlagen. Den Angaben zufolge konnte er mit seinem Wagen fliehen. Die Polizei traf ihn später leicht verletzt an.

Vor Ort stellten die Beamten mehrere Beschuldigte fest und erteilten Platzverweise. Zudem nahmen sie eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen.