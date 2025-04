Streit vor Hauptbahnhof endet in Gewalt

Zwei Männer geraten vor dem Kaiserslauterer Hauptbahnhof aneinander. Einer liegt danach bewusstlos am Boden. Der andere begründet seine Attacke mit einem Kuss.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung infolge eines Streits ist ein 43-Jähriger in Kaiserslautern verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ihr am Donnerstag eine Prügelei zwischen zwei Männern vor dem Hauptbahnhof gemeldet.

Vor Ort hätten Beamte einen 22-Jährigen angetroffen. Er erklärte, dass er sich mit einem 43-Jährigen gestritten habe, der ihn gegen seinen Willen küssen wollte, so die Polizei. Er habe den Mann mehrfach von sich weggestoßen. Dabei sei dieser mit dem Kopf aufgeschlagen und bewusstlos geworden. Der 43-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauerten zunächst an.