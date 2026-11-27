Mit Glühwein und gebrannten Mandeln sollen Weihnachtsmärkte ein Ort der Besinnung sein. Im Westerwald sorgt aber ein Messer für Aufregung.

Bad Marienberg (dpa/lrs) – Bei einem Streit um ein Cuttermesser auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Marienberg (Westerwaldkreis) ist ein Sicherheitsmitarbeiter an der Hand verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Besucher neben weiteren Werkzeugen auch das Messer dabei.

Zunächst sei der 34-jährige Besucher bereit gewesen, es dem Sicherheitsmitarbeiter auszuhändigen. Als er aber hörte, dass er das Messer erst nach Verlassen des Geländes zurückerhalte, habe er «zunehmend aggressiv» reagiert.

Messer grundsätzlich untersagt

Bei einem Gerangel um das Messer habe der Mitarbeiter eine Schnittverletzung an der Handinnenfläche erlitten, hieß es. Weitere Sicherheitskräfte hielten den 34-Jährigen fest bis zum Eintreffen der Polizei. Das Cuttermesser mit feststehender Klinge wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Führen von Messern jeglicher Art auf Weihnachtsmärkten bundesweit grundsätzlich verboten sei. Verstöße könnten mit bis zu 10.000 Euro Geldbuße geahndet werden.