In einer Metzgerei in der Südpfalz geraten ein Mitarbeiter und ein Kunde in eine Rangelei - über Kesselfleisch. Ein Einsatz für die Polizei.

Germersheim (dpa/lrs) – Eine leidenschaftliche Diskussion über Kesselfleisch ist in einer Metzgerei im Landkreis Germersheim handgreiflich geworden. Ein Mitarbeiter und ein Kunde waren am Mittwochnachmittag zunächst verbal in einen Streit geraten – wohl wegen der Verfügbarkeit der Spezialität, wie ein Polizeisprecher schilderte. Die Auseinandersetzung eskalierte demnach so weit, dass beide Männer mit leichten Verletzungen aus der Rangelei gingen.

Als die Polizei dazukam, hatten sich die beiden 59 und 77 Jahre alten Kontrahenten schon wieder beruhigt, wie es hieß. Der Zoff um das Fleisch könnte für sie allerdings noch Folgen haben: Die Polizei hat laut einer Mitteilung Strafverfahren eingeleitet.