Ein Streit, ein Knall und ein Radfahrer auf der Flucht: Nach einer Auseinandersetzung zwischen Hundebesitzer und Radfahrer fällt ein Schuss. Die Polizei ermittelt.

Zell (dpa/lrs) – Bei einem Streit zwischen einem Fahrradfahrer und einem Hundebesitzer am Montagmorgen ist bei Blankenrath im Landkreis Cochem-Zell nach Polizeiangaben ein Schuss gefallen. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Wie die Polizei mitteilte, lief einer der Hunde des 62 Jahre alten Hundebesitzers ohne Leine neben dem Fahrradfahrer her. Darüber gerieten die beiden Männer in Streit. Der Hundebesitzer habe sich während der Auseinandersetzung weggedreht und dann hinter sich einen Schuss gehört.

Als er sich wieder umwandte, habe der andere Mann eine silberne Pistole in seinen Gepäckträger-Rucksack gesteckt. Auf Nachfrage habe der Radfahrer erklärt, er müsse sich damit verteidigen. Als der Hundebesitzer die Polizei verständigen wollte, sei der Radfahrer geflüchtet, hieß es. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrradfahrer.