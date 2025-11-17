Streit um Gelbe Karte eskaliert

Landau (dpa/lrs) – Eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung bei einem Fußballspiel in der Pfalz hat ein Nachspiel: Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Laut Polizeibericht gerieten am Sonntagnachmittag beim Fußballspiel SV Landau-Süd gegen SV Dammheim zwei Zuschauer in Streit. Es ging laut Polizei um die Frage, ob die gezeigte gelbe Karte gerechtfertigt war oder nicht.

Dabei wurde ein 50-Jähriger am Kragen gepackt, bedroht und beleidigt und dadurch auch leicht verletzt. Sein Kontrahent entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei, sein Name ist nicht bekannt.