Die Polizei spricht von einer vorläufigen Festnahme. Die Waffe sei sichergestellt. Viele Details zu der Auseinandersetzung sind noch nicht klar.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Ein Streit zwischen mehreren Menschen hat in Idar-Oberstein einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Bei der Auseinandersetzung habe nach ersten Erkenntnissen ein Mensch ein Gewehr bei sich gehabt, teilte die Polizei in Idar-Oberstein mit.

Ein Mensch sei vorläufig festgenommen, das Gewehr sichergestellt worden. Verletzt wurde der Polizei zufolge nach derzeitigem Stand niemand.

«Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefährdung», hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Hintergründe des Streits und Details zu dessen Ablauf waren zunächst nicht bekannt.