In Idar-Oberstein eskaliert ein Streit, ein Mann trägt dabei ein Gewehr. Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest. Vieles ist weiterhin unklar.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Nach einem größeren Polizeieinsatz in Idar-Oberstein wegen eines Streits, bei dem einer der Beteiligten ein Gewehr trug, hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Es handle sich um Männer im Alter von 36 und 38 Jahren, teilte die Polizei mit. Bei dem Gewehr handle es sich um eine Druckluftwaffe, mit der den ersten Ermittlungen zufolge geschossen worden war.

Menschen wurden bei der Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag nicht verletzt, es gab zudem keine Sachbeschädigungen. Die Hintergründe des Streits zwischen mehreren Menschen sowie Details zu dessen Ablauf waren weiterhin nicht bekannt.