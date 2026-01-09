Streit mit 13-Jähriger: Mann bedroht Eingreifer mit Messer

Kaiserslautern (dpa/lrs) – In Kaiserslautern soll ein 53-Jähriger mehrere Menschen – darunter einen 19-Jährigen – mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zuvor mit einer 13-Jährigen in Streit geraten. Laut einem Polizeisprecher griffen der 19-Jährige und zwei weitere Männer ein, einer der Drei rief die Polizei. Daraufhin soll der 53-Jährige das Messer gezückt und die Helfer bedroht haben.

Anschließend sei er mit dem Fahrrad geflüchtet. Die Polizei fand ihn laut der Mitteilung zu Hause, er soll betrunken gewesen sein. Auf der Dienstelle habe er deshalb eine Blutprobe abgeben müssen. Nun werde wegen des Verdachts der Bedrohung und der Trunkenheit im Verkehr gegen den 53-Jährigen ermittelt.

Die Minderjährige soll der Mann schon vorher gekannt haben. Worüber sie stritten und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, sei Teil der Ermittlungen, sagte der Sprecher. Verletzt wurde niemand.