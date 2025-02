Streit in Mainz endet mit Stichwunden

Mainz (dpa/lrs) – Bei einem Streit in der Mainzer Innenstadt ist ein 38 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt worden. Verdächtigt wird ein 28-Jähriger, wie die Polizei in Mainz mitteilte. Bei der Auseinandersetzung am Montagabend sei auch Reizgas im Spiel gewesen. Wer das Gas und wer das Klappmesser bei sich hatte, sei aber noch unklar, sagte ein Sprecher. Der 38-Jährige wurde mit Verletzungen im Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht. Einzelheiten und Hintergründe waren zunächst noch unklar.

