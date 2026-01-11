Streit in Kneipe in Ludwigshafen eskaliert

Nach einem eskalierten Streit in einer Ludwigshafener Kneipe sucht die Polizei nach Hinweisen. Am Tatort wurden ein Schlagstock und eine Kette gefunden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Streit in einer Kneipe in Ludwigshafen wurden mehrere Beteiligte verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, die dann eskalierten. Bei Eintreffen der Polizei am Sonntag in den frühen Morgenstunden flüchteten mehrere der Beteiligten, konnten jedoch kontrolliert werden.

Anwesende Zeugen konnten keine Angaben zum Tatgeschehen machen, weswegen bislang keine Täter festgestellt werden konnten. Jedoch wurden ein Schlagstock sowie eine Kette am Tatort aufgefunden, die mutmaßlich eingesetzt wurden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.