Zwei Männer verlangen nach Ladenschluss Getränke in einer Gaststätte in Ingelheim. Als der Pächter ablehnt, eskaliert der Streit. Die Polizei fasst wenig späte einen Tatverdächtigen.

Ingelheim (dpa/lrs) – Der Pächter einer Gaststätte im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim ist durch einen Schuss aus einer Reizstoffpistole leicht verletzt worden. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger wurde kurz darauf festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge gerieten zuvor zwei Männer mit dem Pächter aneinander, als dieser ihnen nach Ladenschluss keine Getränke mehr ausschenken wollte. Die Auseinandersetzung verlagerte sich daraufhin nach draußen, wo der 26-Jährige seine Waffe zog und ins Gesicht des Pächters schoss, hieß es. Beide Männer seien daraufhin geflüchtet. Der Pächter wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Kurze Zeit später entdeckte die Polizei den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts auf einem E-Scooter. Bei der Kontrolle ergaben sich laut Polizei Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln. Daher sei dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden. Zudem verfügte der E-Scooter nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz, hieß es.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Sie leitete gegen den 26-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Die Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen dauern an.