Zwei junge Männer werden bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Innenstadt von Kaiserslautern lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest und bittet um Hinweise.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Innenstadt von Kaiserslautern sind zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Bei der Fahndung seien noch am Abend zwei Tatverdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die beiden Verletzten im Alter von 20 und 22 Jahren mussten demnach wiederbelebt werden.

Den Angaben nach gingen gegen 18.00 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Fackelbrunnen lag ein Mann blutend am Boden, eine weitere Person war ebenfalls verletzt. Zeugenaussagen zufolge sollen beide mit einem Messer verletzt worden sein. Ersthelfer und Polizisten versorgten die Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Tatverdächtige festgenommen

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die im Bereich des Fackelbrunnens etwas beobachtet oder Aufnahmen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.