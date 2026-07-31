St. Wendel (dpa/lrs) – Nach einem Hausverbot im Freibad von St. Wendel (Landkreis St. Wendel) sind zwei Bademeister bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Ein 16 Jahre alter Badegast aus Nohfelden hatte gegen die Baderegeln verstoßen und daraufhin von den Bademeistern ein Hausverbot erhalten, wie die Polizei mitteilte. Daraus entwickelte sich ein Handgemenge.

Dem 16-Jährigen kamen den Angaben zufolge zwei seiner Brüder zu Hilfe, während mehrere andere Badegäste die Bademeister unterstützten. Es entstand ein Tumult. Weil die Lage zunächst unübersichtlich war, rückten mehrere Streifenwagen an. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung eingeleitet.