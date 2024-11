Streit eskaliert - Betrunkener will Mann mit Auto anfahren

Ein Streit zwischen zwei Männern in Völklingen artet aus und wird zur Schlägerei. Dann steigt einer von ihnen in ein Auto.

Völklingen (dpa/lrs) - In Völklingen hat ein Mann versucht, einen anderen Mann mit einem Auto anzufahren. Die beiden Männer seien zuvor in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte sich der 45-Jährige bei Freunden und Familienangehörigen befunden und mit ihnen Alkohol getrunken. Dann sei es zum Streit zwischen dem Mann und einem 27-Jährigen gekommen, der sich auf die Straße verlagerte und in einer Schlägerei ausartete. Weshalb der Streit ausbrach, sei zunächst unklar gewesen.

Der 45-Jährige sei dann in sein Auto gestiegen und auf den jüngeren Mann zugefahren, der jedoch ausweichen konnte und unverletzt blieb. Der Tatverdächtige fuhr den Angaben zufolge dann rückwärts, knallte gegen ein geparktes Auto und fuhr schließlich weg. Als die Polizei den Sachverhalt aufnehmen wollte, kam er wieder angefahren. Die Beamten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille fest. Den Mann erwarten nun verschiedene Strafverfahren.