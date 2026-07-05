Autofahrer flüchtet
Streit eskaliert: Autofahrer schlägt Fußgänger
15-Jähriger flüchtet vor Polizei und kracht in Restaurant
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

In Ludwigshafen gerät ein 22-Jähriger beim nächtlichen Überqueren einer Straße mit einem Autofahrer aneinander – mit schmerzhaften Folgen für den Fußgänger.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem nächtlichen Streit hat ein Autofahrer einen 22 Jahre alten Mann in Ludwigshafen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizeidirektion Ludwigshafen mitteilte, verletzte der SUV-Fahrer den Mann dabei mit einem Gegenstand im Gesicht.

Laut den Einsatzkräften überquerte der 22-Jährige gemeinsam mit zwei Begleitern gegen 4.20 Uhr die Straße, als sich der Gruppe ein Auto aus Richtung Rheinufer kommend näherte.

Zunächst sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Fußgänger und dem Autofahrer gekommen. Der Autofahrer sei dann ausgestiegen und habe sein Gegenüber angegriffen, hieß es. Danach sei er unerkannt davongefahren. Der Verletzte wurde von Rettungskräften behandelt.

© dpa-infocom, dpa:260705-930-336177/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten