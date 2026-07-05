In Ludwigshafen gerät ein 22-Jähriger beim nächtlichen Überqueren einer Straße mit einem Autofahrer aneinander – mit schmerzhaften Folgen für den Fußgänger.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem nächtlichen Streit hat ein Autofahrer einen 22 Jahre alten Mann in Ludwigshafen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizeidirektion Ludwigshafen mitteilte, verletzte der SUV-Fahrer den Mann dabei mit einem Gegenstand im Gesicht.

Laut den Einsatzkräften überquerte der 22-Jährige gemeinsam mit zwei Begleitern gegen 4.20 Uhr die Straße, als sich der Gruppe ein Auto aus Richtung Rheinufer kommend näherte.

Zunächst sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Fußgänger und dem Autofahrer gekommen. Der Autofahrer sei dann ausgestiegen und habe sein Gegenüber angegriffen, hieß es. Danach sei er unerkannt davongefahren. Der Verletzte wurde von Rettungskräften behandelt.