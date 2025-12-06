Streit an Bushaltestelle – Mann beißt anderem Mann ins Bein

Aus dem Bus geworfen, dann eskaliert: Ein Mann wird aggressiv und beißt im Streit einen anderen Mann. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein Mann hat an einer Bushaltestelle in Ludwigshafen einem anderen Mann in den Unterschenkel gebissen und ist anschließend in Gewahrsam genommen worden. Nach Polizeiangaben musste der 36 Jahre alte Tatverdächtige zuvor wegen seines Verhaltens einen Linienbus verlassen und geriet daraufhin an der Haltestelle in eine verbale Auseinandersetzung mit einer dreiköpfigen Gruppe.

Als er währenddessen handgreiflich geworden sei, hätten ihn die drei Menschen zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 36-Jährige soll dabei einem 37-Jährigen in den linken Unterschenkel gebissen haben. Da er sich nicht beruhigte, weiterhin aggressiv und stark alkoholisiert gewesen sei, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.