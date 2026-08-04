Ein Lokführer-Streik legt seit Montag die Linie S1 lahm, endet jetzt aber vorzeitig - zumindest vorläufig.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach zweitägigem Streik fährt ab Mittwochmorgen wieder die Linie S1 der Saarbahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) beendet den Streik der TramTrain-Fahrer vorläufig am Dienstagabend, wie die Saarbahn GmbH mitteilte. Die Saarbahn-Linie S1 verkehrt ab Betriebsbeginn am Mittwochmorgen regulär. Solange bleibe der Schienenersatzverkehr bestehen, teilte das Unternehmen mit.

Seit Montag hatte der Streik für den Ausfall der Linie S1 zwischen Lebach und Saargemünd gesorgt. Wie lange gestreikt würde, war zunächst unklar. Buslinien waren nicht betroffen. Das Unternehmen bereitet sich nach eigenen Angaben jedoch auf erneute Streiks vor.