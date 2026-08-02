Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wird es erneut zu Behinderungen im Trambahnverkehr der Saarbahn kommen. Der Streik beginnt nach Angaben des Verkehrsunternehmens am Montag um 11 Uhr. Die Dauer ist derzeit offen, die Saarbahn rechnet mit einem mehrtägigen Ausstand. Während des Streiks wird der Verkehr der Saarbahn-Linie S1 zwischen Lebach und Saargemünd vollständig eingestellt.

Am Montag könne es bereits vor 11 Uhr zu vereinzelten Fahrtausfällen kommen, da die Trambahnen in die Depots in Brebach und Lebach einrücken müssten, erklärte das Unternehmen weiter. Der Buslinienverkehr der Saarbahn sei vom Streikaufruf nicht betroffen. Aufgrund des kurzfristigen Streikaufrufs der GDL bereite die Saarbahn einen Schienenersatzverkehr ab Dienstag vor. Konkrete Informationen sollen ab Montagmittag auf der Homepage der Saarbahn unter www.saarbahn.de veröffentlicht werden.