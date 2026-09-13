Öffentlicher Nahverkehr
Streik bei Saarbahn beendet – Ersatzkonzept ab Montag
Saarbahn
Der Tarifkonflikt zwischen der Saarbahn und der GDL zieht sich nun schon über mehrere Monate. (Symbolbild)
Oliver Dietze. DPA

Trotz Streikende bleibt der Tarifkonflikt bei der Saarbahn ungelöst. Worauf sich Fahrgäste in der kommenden Woche einstellen müssen.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat den Streik bei der Saarbahn am heutigen Sonntagmorgen beendet. Da aufgrund des andauernden Tarifkonflikts jedoch für den gesamten September ein pauschaler Streikaufruf vorliegt, läuft der Betrieb ab Montag über ein Ersatzkonzept, wie die Saarbahn GmbH mitteilte.

In den Hauptverkehrszeiten bis 16.30 Uhr sollen drei Züge der Linie S1 zwischen Saargemünd und Riegelsberg Süd eingesetzt werden. Dafür stünden insgesamt zehn Fahrer zur Verfügung. Sofern danach kein Streik stattfinde, werde der Regelbetrieb der S1 ab 17.30 Uhr wieder aufgenommen. Auch der Probebetrieb mit Fahrgästen zwischen Römerkastell und Etzenhofen soll beim Ausbleiben eines Streiks mit zwei TramTrains gefahren werden, so die Pressestelle der Saarbahn. Um die Schulen besser erreichen zu können, seien zusätzliche Fahrten zwischen Riegelsberg Süd und Lebach geplant.

Unabhängig vom Streikverhalten setzt die Saarbahn nach eigenen Angaben Extrabusse im Schienenersatzverkehr ein. Der aktuelle Streik hatte von Samstagabend, 20.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 9.00 Uhr, angedauert.

© dpa-infocom, dpa:260913-930-677784/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

VerkehrWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten