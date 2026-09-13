Trotz Streikende bleibt der Tarifkonflikt bei der Saarbahn ungelöst. Worauf sich Fahrgäste in der kommenden Woche einstellen müssen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat den Streik bei der Saarbahn am heutigen Sonntagmorgen beendet. Da aufgrund des andauernden Tarifkonflikts jedoch für den gesamten September ein pauschaler Streikaufruf vorliegt, läuft der Betrieb ab Montag über ein Ersatzkonzept, wie die Saarbahn GmbH mitteilte.

In den Hauptverkehrszeiten bis 16.30 Uhr sollen drei Züge der Linie S1 zwischen Saargemünd und Riegelsberg Süd eingesetzt werden. Dafür stünden insgesamt zehn Fahrer zur Verfügung. Sofern danach kein Streik stattfinde, werde der Regelbetrieb der S1 ab 17.30 Uhr wieder aufgenommen. Auch der Probebetrieb mit Fahrgästen zwischen Römerkastell und Etzenhofen soll beim Ausbleiben eines Streiks mit zwei TramTrains gefahren werden, so die Pressestelle der Saarbahn. Um die Schulen besser erreichen zu können, seien zusätzliche Fahrten zwischen Riegelsberg Süd und Lebach geplant.

Unabhängig vom Streikverhalten setzt die Saarbahn nach eigenen Angaben Extrabusse im Schienenersatzverkehr ein. Der aktuelle Streik hatte von Samstagabend, 20.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 9.00 Uhr, angedauert.