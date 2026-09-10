Ein Tarifkonflikt trifft erneut den Alltag Tausender Pendler und Fahrgäste: Im Saarland soll wieder gestreikt werden.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Saarbahn zu einem Streik ab (heute) 13.00 Uhr aufgerufen. Zur Streikdauer macht die GDL zunächst keine Angaben. Hintergrund ist ein seit Monaten andauernder Tarifkonflikt.

Die Saarbahn befördert nach eigenen Angaben jährlich fast 35 Millionen Fahrgäste in Saarbrücken und im Regionalverband und fährt grenzüberschreitend bis ins lothringische Sarreguemines in Frankreich. Ihre Tram-Trains verkehren sowohl in der Stadt als auch im Umland auf Schienen.

Einen ab Mittwochabend angekündigten Streik hatte die GDL kurzfristig abgesagt. Anlass waren einem Sprecher zufolge interne Gründe.