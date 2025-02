Streifenwagen und Auto kollidieren – drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Koblenz ist ein Streifenwagen beteiligt - drei Menschen werden verletzt. Nun ermittelt die Polizei, wie es dazu kommen konnte.

Koblenz (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenprall eines Streifenwagens mit einem Auto sind in Koblenz drei Menschen verletzt worden. Neben den beiden Insassen des Streifenwagens wurde am Mittag in der Innenstadt auch die Fahrerin des beteiligten Pkw verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine näheren Angaben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Es habe sich nach ersten Erkenntnissen nicht um eine Einsatzfahrt des Streifenwagens gehandelt.