Streifenwagen in Unfall verwickelt

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Während eines Einsatzes ist ein Polizeiwagen bei Ludwigshafen mit zwei weiteren Autos zusammengestoßen. Zunächst missachtete ein Autofahrer mit seinem Wagen die Vorfahrt des Polizeiautos, das am Dienstagabend mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenprall schleuderte das Polizeiauto, in dem zwei Beamte saßen, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug. Alle vier Beteiligten wurden dabei leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

