Straßenglätte und Schulausfall im Saarland – zwei Unfälle

Ein Auto rutscht in den Graben, Schulunterricht fällt aus - für den Tagesverlauf hatte der Deutsche Wetterdienst auch für das Saarland vor Glätte gewarnt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Angesichts der winterlichen Witterung ist es im Saarland am Morgen zu mindestens einem glättebedingten Unfall gekommen. Nahe Mettlach sei ein Auto in den Graben gerutscht, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem seien in Saarbrücken-Burbach Autos aufeinander aufgefahren. Es sei aber noch unklar, ob der Unfall mit Glätte in Verbindung stehe.

Das saarländische Bildungsministerium hatte am Vorabend wegen der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes den Präsenzunterricht an den Schulen aus Sicherheitsgründen ausgesetzt. Der reguläre Schulweg sei nicht verantwortbar, so das Ministerium. Jede Schule richte allerdings eine Notbetreuung für Kinder ein, die nicht zu Hause betreut werden können.