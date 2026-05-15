Angriff in Straßenbahn
Straßenbahnfahrer in Mainz angegriffen und gewürgt
Polizei Blaulicht
Der Schläger flüchtete unerkannt. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Ein verpasster Halt, ein brutaler Angriff: In Mainz wird ein Straßenbahnfahrer von einem unbekannten Mann zu Boden gedrückt und gewürgt.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Mutmaßlich aus Wut über eine verpasste Haltestelle hat ein Fahrgast in Mainz einen Straßenbahnfahrer angegriffen und gewürgt. Der bislang unbekannte Täter soll den 62 Jahre alten Fahrer zunächst beleidigt haben, weil die Bahn in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Marienborn offenbar nicht an einer Haltestelle hielt, wie die Polizei mitteilte. Als er deswegen der Bahn verwiesen wurde, soll der Mann zugeschlagen und den Fahrer zu Boden gedrückt haben. Er habe ihn am Hals gewürgt und sei dann zu Fuß geflüchtet.

Laut Polizei wurde der 62-Jährige medizinisch untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus. Ermittelt wird unter anderem auch, ob Videokameras in der Straßenbahn die Tat aufgezeichnet haben.

Angriffe auf Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr sind ein zunehmendes Problem. Trauriger Höhepunkt war im Februar der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter in der Pfalz.

© dpa-infocom, dpa:260515-930-82793/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten