Ampel umgerissen, Auto Totalschaden: Nach dem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Bad Dürkheim landet ein Ehepaar im Krankenhaus. Wie ist es an einem unbeschrankten Bahnübergang dazu gekommen?

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn im pfälzischen Bad Dürkheim sind der 72 Jahre alte Autofahrer und seine Beifahrerin in ähnlichem Alter leicht verletzt worden. Vorsorglich kamen beide in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der 72-Jährige hatte nach Polizeiangaben an einem unbeschrankten Bahnübergang das Rotlicht «aufgrund von Unachtsamkeit» missachtet. Die Straßenbahn kollidierte trotz Notbremsung mit dem Auto und schob es gegen die Ampel, die daraufhin umgerissen wurde. Der Straßenbahnfahrer und seine fünf Fahrgäste blieben unverletzt. Das Auto wurde mit Totalschaden abgeschleppt.