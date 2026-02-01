Wegen defekter Pumpen gibt es in Rohrbach Probleme mit dem Trinkwasser. Das Wasser aus der Leitung muss laut Gesundheitsamt abgekocht werden.

Rohrbach (dpa/lrs) – Wegen zwei defekter Pumpen ist in Rohrbach (Landkreis Südliche Weinstraße) die Trinkwasserversorgung gestört. Wie das Gesundheitsamt und die Verbands- und Gemeindewerke gemeinsam mitteilten, begann die Störung am Samstag. Derzeit wird eine Ersatzversorgung hergestellt. Laut Gesundheitsamt muss das aus der Leitung verfügbare Wasser vor dem Trinken, Kochen und Zubereiten von Lebensmitteln abgekocht werden. Das bereitgestellte Wasser ist gechlort, was zu einer geschmacklichen Beeinträchtigung führen kann. Nutzwasser wird zusätzlich am Dorfgemeinschaftshaus ausgegeben.