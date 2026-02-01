Nach dem Pumpen-Defekt in Rohrbach fließt zwar wieder Wasser, doch zum Trinken ist es nicht geeignet. Warum das Leitungswasser aktuell nur als Brauchwasser genutzt werden darf.

Rohrbach (dpa/lrs) - Die Trinkwasserversorgung in Rohrbach (Landkreis Südliche Weinstraße) ist weiterhin gestört. Ausgelöst wurde die Störung am Samstag durch zwei defekte Pumpen an der Brunnenanlage, wie das Gesundheitsamt und die Verbands- und Gemeindewerke gemeinsam mitteilten.

Seit Sonntagnachmittag ist zwar wieder Wasser im Leitungsnetz, es darf jedoch nur als Brauchwasser genutzt werden, wie die Gemeinde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt mitteilte. Das Wasser stehe etwa für Toiletten zur Verfügung, dürfe aber auch abgekocht nicht als Trinkwasser, zum Duschen oder zur Zubereitung von Speisen verwendet werden. Grund sei, dass es derzeit nicht der Trinkwasserverordnung entspreche. Das gechlorte Wasser sei zudem nicht geruchsneutral und nicht für Aquarien geeignet. Die Behörden wollen informieren, sobald wieder Trinkwasser zur Verfügung steht.

Nach Angaben der Verantwortlichen musste am Samstagmorgen eine defekte Pumpe in rund 50 Metern Tiefe ausgetauscht werden. Nach einer zunächst erfolgreichen Wiederinbetriebnahme kam es am späten Abend erneut zu einem Defekt. Daraufhin wurden Notmaßnahmen eingeleitet, darunter Wassertransporte, die Zuschaltung benachbarter Versorger und eine Notversorgung. Nach Spülarbeiten im Leitungsnetz konnte die Brauchwasserversorgung am Sonntagnachmittag schrittweise wieder aufgenommen werden.