Im Saarland wurden dieses Jahr 60 Weißstorch-Revierpaare gezählt – ein neuer Rekord. Warum die Bestände wachsen, erklärt der Naturschutzbund.

Lebach (dpa/lrs) – Im Saarland gibt es immer mehr Störche. Beim Weißstorch seien dieses Jahr 60 Revierpaare gezählt worden: Das seien wieder drei Paare mehr als im Vorjahr, sagte Storchenkoordinator Christoph Braunberger vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Saarland. «2026 war ein herausragendes Storchenjahr im Saarland.» Der Bestand wachse kontinuierlich seit seiner Neuansiedlung 1998.

Auch der Bruterfolg sei mit 115 ausgeflogenen Jungvögeln «auf Rekordniveau», hieß es. Die Trockenheit und Hitze hätten den Störchen nicht stark geschadet – im Gegensatz zu Schlechtwetterperioden wie 2025, in denen die Hälfte der Jungvögel durch Unterkühlung im Nest gestorben sei.

Homburg ist Hauptstadt der Störche im Saarland

Ein Grund für den wachsenden Bestand sei, dass mittlerweile weniger Störche den längeren und gefährlicheren Weg nach Afrika flögen und stattdessen viele in Südspanien blieben. «Die Zugwege haben sich verkürzt, die Todesrate ist damit deutlich zurückgegangen und damit kann der Bestand steigen», sagte Braunberger.

Schwerpunkt ist laut Nabu der Saarpfalz-Kreis mit 37 Paaren, gefolgt von 16 Paaren im Kreis St. Wendel, drei Paaren im Kreis Neunkirchen und jeweils zwei Paaren in den Kreisen Saarlouis und Merzig-Wadern. Storch-Hauptstadt sei nach wie vor Homburg mit nun 25 Paaren, hieß es.

Auch beim seltenen Schwarzstorch sei die Situation «sehr erfreulich». Er ist erst seit 2005 im Saarland ansässig. Vermutlich brüten 15 bis 20 Paare im Saarland und in grenznahen Gebieten zu Lothringen und Rheinland-Pfalz. Sicher festgestellt wurden demnach acht Brutpaare, bei denen insgesamt mindestens 15 Jungvögel ausflogen.