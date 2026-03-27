Denkmäler
Stiftung unterstützt Römervilla in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Geld
Auch für die Sanierung einer Römervilla gibt es finanzielle Unterstützung. (Symbolbild)
Hendrik Schmidt. DPA

Mehrere Denkmäler in Rheinland-Pfalz erhalten dieses Jahr Geld von der Stiftung Denkmalschutz. Wofür wird die Unterstützung benötigt?

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Wiesbaden (dpa/lrs) – Mehrere Denkmäler in Rheinland-Pfalz werden dieses Jahr von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit 465.000 Euro finanziell gefördert.

Zu den geförderten 14 Baudenkmälern gehöre die Römervilla am Silberberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler, teilte die Stiftung mit. Deren original erhaltene Wandmalereien lösten sich teilweise vom Untergrund und müssten restauriert werden.

Die Stiftung Denkmalschutz wurde im Jahr 1985 gegründet und hat seitdem laut eigenen Angaben bundesweit rund 800 Millionen Euro für über 7.600 Denkmale zur Verfügung gestellt.

© dpa-infocom, dpa:260327-930-876570/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten