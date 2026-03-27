Mehrere Denkmäler in Rheinland-Pfalz erhalten dieses Jahr Geld von der Stiftung Denkmalschutz. Wofür wird die Unterstützung benötigt?

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Wiesbaden (dpa/lrs) – Mehrere Denkmäler in Rheinland-Pfalz werden dieses Jahr von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit 465.000 Euro finanziell gefördert.

Zu den geförderten 14 Baudenkmälern gehöre die Römervilla am Silberberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler, teilte die Stiftung mit. Deren original erhaltene Wandmalereien lösten sich teilweise vom Untergrund und müssten restauriert werden.

Die Stiftung Denkmalschutz wurde im Jahr 1985 gegründet und hat seitdem laut eigenen Angaben bundesweit rund 800 Millionen Euro für über 7.600 Denkmale zur Verfügung gestellt.