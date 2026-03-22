Nach der ersten Runde stehen Amtsinhaber Wosnitza und Herausforderin Rauch im Finale um das Rathaus.

Zweibrücken (dpa/lrs) – In Zweibrücken entscheidet eine Stichwahl am 12. April über den künftigen Oberbürgermeister der pfälzischen Stadt. In der ersten Runde der Abstimmung erhielt am Sonntag keiner der vier Bewerber die absolute Mehrheit, wie die Kommune mitteilte. Damit treten nun Amtsinhaber Marold Wosnitza (SPD) und die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) gegeneinander an.

Wosnitza lag in der ersten Runde nach dem vorläufigen Endergebnis mit 42,7 Prozent vor Rauch, die auf 30,5 Prozent kam. Es kandidierten außerdem Stadtratsmitglied Christian Hofer (AfD, 20,7 Prozent) und der parteilose Atilla Eren (6,0 Prozent). Die Amtszeit des Oberbürgermeisters beträgt acht Jahre. Wahlberechtigt waren 26.093 Menschen, die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent.