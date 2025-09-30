Projekte oder Ausgaben, auf die das Saarland besser verzichtet hätte: Der Bund der Steuerzahler listet in seinem Schwarzbuch Beispiele für angebliche oder tatsächliche Steuergeldverschwendung auf.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Bund der Steuerzahler kritisiert den Umgang mit Steuergeld und listet dabei auch Beispiele aus dem Saarland auf. «Milliardenbeträge an Steuergeldern sind in fragwürdige oder sogar völlig sinnlose Projekte geflossen – und die Politik trägt die Verantwortung», teilte der Bund der Steuerzahler mit. Im jährlichen vorgelegten sogenannten Schwarzbuch über angebliche oder tatsächliche Fälle von Verschwendung taucht das Saarland in diesem Jahr mit zwei Fällen auf. Bundesweit sind 100 Fälle dokumentiert, die der Verein kritisch sieht.