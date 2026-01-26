Der Steuerbescheid soll bald vor allem digital zugestellt werden. Das Landesamt für Steuern plant eine Umstellung – und nicht jeder bekommt weiter automatisch Post.

Mainz (dpa/lrs) – Steuerbescheide in Rheinland-Pfalz sollen vom Jahr 2027 an verstärkt nur noch digital zugestellt werden. Wer dann etwa seine Einkommensteuererklärung über das Elster-Portal übermittele, erhalte automatisch den Bescheid nur noch auf digitalem Wege, teilte das Landesamt für Steuern in Koblenz mit.

Wer den Bescheid weiterhin per Brief erhalten wolle, müsse das aktiv beantragen. In diesem Jahr gelte noch die bisherige Regelung, wonach einer digitalen Bekanntgabe des Steuerbescheids zugestimmt werden muss, damit der Bescheid nicht auch noch als Brief kommt.