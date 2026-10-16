Für ihr Engagement über den Sport hinaus werden Vereine aus Rheinland-Pfalz geehrt. Wer die diesjährigen Preisträger sind.

Mainz (dpa/lrs) – Sechs Sportvereine aus Rheinland-Pfalz werden am 29. Oktober in Mainz als Preisträger des Wettbewerbs «Sterne des Sports in Silber» ausgezeichnet. Die Gewinner sind FC Ente Bagdad/SV Vitesse Mayence e.V., SG Gösenroth/Laufersweiler mit HSG Hunsrück, TV Bitburg, DJK Utscheid, TuS Reil 1912 e.V. und der TC Rot-Weiß Worms e.V.

Chance auf «Großen Stern in Gold»

Die Platzierungen werden erst bei der Ehrung durch Marcus Klein, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport, Ehrenamt und Medien sowie Chef der Staatskanzlei, den Volksbanken Raiffeisenbanken sowie dem Landesportbund bekanntgegeben. Der erstplatzierte Verein hat außerdem die Chance, im Januar in Berlin den «Großen Stern in Gold» zu gewinnen und damit Bundessieger zu werden.

Mit den Auszeichnungen werden Vereine für ihr gesellschaftliches Engagement über den reinen Sport hinaus gewürdigt. Die «Sterne des Sports» sind eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken (BVR).