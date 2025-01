Stellwerk fehlt Personal – weniger Regionalbahnen

Reisende, die in den kommenden Tagen rechtsrheinisch zwischen Koblenz und Wiesbaden mit der Bahn unterwegs sind, müssen mit Einschränkungen rechnen. Wie schon seit Tagen ist der Zugverkehr ausgedünnt.

Koblenz/Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Wegen Personalmangels in einem Stellwerk sind auch in den kommenden Tagen zeitweise weniger Regionalbahnen auf der rechtsrheinischen Strecke zwischen Koblenz und Wiesbaden unterwegs. Es werde von Freitag bis zum kommenden Dienstag (28. Januar) nur stündlich statt halbstündlich Fahrten auf diesem Streckenabschnitt geben, teilte das Bahnunternehmen Vias in Frankfurt mit.

Am Freitag, Montag und Dienstag werde dies zwischen 12.00 und 20.00 Uhr der Fall sein, am Samstag und Sonntag ganztags. Ausfallen werde auch eine für den Schülerverkehr wichtige Verbindung am Mittag zwischen den Hauptbahnhöfen Koblenz und Wiesbaden.

Nicht davon betroffen ist der Abschnitt der sogenannten Rheingau-Linie RB 10 zwischen Frankfurt und Wiesbaden, hier gilt wie sonst der Halbstundentakt. Die Unterbesetzung des Stellwerks Oberlahnstein bei Koblenz dauere seit Tagen an, erklärte Vias weiter. Probleme gebe es sogar schon seit Monaten.