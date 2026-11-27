Dort, wo das politische Herz von Rheinland-Pfalz schlägt, soll ein Ort der Erinnerung und der Mahnung entstehen. Was geplant ist und wann die Stele stehen soll.

Mainz (dpa/lrs) – Eine Gedenkstele in der Nähe des rheinland-pfälzischen Landtages und der Staatskanzlei in Mainz soll an die Flutkatastrophe im Ahrtal vom Sommer 2021 erinnern. Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU), der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase, Ahr-Landrätin Cornelia Weigand (beide parteilos) und eine Initiative stellten die Pläne in Mainz vor.

«Die Flutkatastrophe im Ahrtal steht für unfassbares Leid, für Verlust und Zerstörung, aber auch für eine überwältigende Welle der Solidarität und für Wiederaufbau», sagte Schnieder nach einer Mitteilung. Mit der Stele solle dauerhaft an zentraler Stelle in der Landeshauptstadt an dieses für das Land zentrale Ereignis in der jüngeren Geschichte erinnert werden.

Flut kostete 135 Menschenleben im Tal

Im Juli 2021 war es nach tagelangem Dauerregen an der Ahr zu einer verheerenden Sturzflut gekommen. Allein in dem Tal verloren damals 135 Menschen ihr Leben. Aufgestellt werden soll die Stele voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres. Die Kosten für deren Herstellung und für Bänke übernimmt nach Angaben der Staatskanzlei das Land.

Für Oberbürgermeister Haase soll die Stele stets die Politik mahnen, dass die Sicherheit und der Schutz der Bevölkerung immer im Mittelpunkt stehen müssten. Ähnlich klang das bei Landrätin Weigand. Sie sagte, die Stele setze ein dauerhaftes Zeichen des Gedenkens und werde eine Mahnung sein, im Hinblick auf Katastrophenschutz, Klimafolgenanpassung und gesellschaftliche Solidarität.

Es geht auch um Solidarität und Zusammenhalt

Die Idee geht zurück auf die Initiative «MemoriAHR» um die Vorsitzende Annette Holzapfel. Mit der Stele bringe die Landesregierung ihre Verbundenheit mit den Menschen im Ahrtal zum Ausdruck, sagte sie. «Alle Menschen in Rheinland-Pfalz, alle Menschen in Deutschland, sollten die furchtbare Zerstörung, die Toten und das Leid des Ahrtals in Erinnerung bewahren.» Und sie sollten stolz sein auf das, wozu die Bevölkerung nach der Flut fähig gewesen sei: zusammenzuhalten und einander zu helfen.

Holzapfel gründete die Initiative ein halbes Jahr nach der Flut. Diese schuf unter anderem auch einen «Weg der Erinnerung für die Zukunft» mit mehr als 30 Metall-Stelen von der Ahrquelle bis zur Mündung des Flusses in den Rhein. Entlang des Wegs dokumentieren Tafeln Erlebnisse aus der Flutnacht, aus den Tagen und Wochen danach sowie aus der Zeit des Wiederaufbaus.