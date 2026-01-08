Stein-Neukirch: Vier Verletzte bei Unfall auf glatter Straße

Stein-Neukirch (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf einer schneeglatten Straße in Stein-Neukirch (Westerwaldkreis) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß nach Angaben der Polizei mit dem Auto eines 36-Jährigen zusammen. Fahrer und Beifahrer beider Autos erlitten leichte Verletztungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens an den beiden Fahrzeugen liegt laut Polizei bei etwa 30.000 Euro.

