Steigende Temperaturen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland klettern auf zweistellige Werte, trotzdem gilt zeitweise Glättegefahr. Besonders warm wird der Freitag.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland steigen in den nächsten Tagen die Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, soll es am Dienstag sonnig bleiben bei Temperaturen zwischen null und vier Grad. Und auch regenfrei bleibt es.

Am Mittwoch steigen nach Angaben des DWD die Temperaturen tagsüber auf drei bis sieben Grad. Dazu gibt es leichte Wolken. In der Nacht zum Donnerstag kann es vor allem im Westen etwas regnen, weshalb es teilweise auch glatt werden kann. Der Donnerstag beginnt ebenfalls mit Niederschlag – die Meteorologen rechnen mit von Westen nach Osten durchziehendem Regen. Dabei steigen die Temperaturen wieder: auf sieben bis elf Grad. Für Frühlingsgefühle sorgt dann der Freitag. «Ungewöhnlich mild» soll es dann laut DWD bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad werden.