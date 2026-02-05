Mehr Baustellen und dichterer Verkehr sorgten 2025 für längere Staus in Rheinland-Pfalz. Welche Strecken sind besonders betroffen und wo war der längste Stau?

Mainz (dpa/lrs) – Verkehrsteilnehmer in Rheinland-Pfalz haben 2025 deutlich mehr Zeit im Stau verbracht. Nach Angaben des ADAC Mittelrhein summierten sich die Staustunden auf den Autobahnen im Land auf 19.525 Stunden. Das entspreche einem Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Verkehrssituation in Rheinland-Pfalz habe sich «spürbar verschärft», sagte der Leiter Mobilität und Umwelt beim ADAC Mittelrhein, Christian Schmidt. Als Hauptursachen nennt er ein weiter steigendes Verkehrsaufkommen sowie zahlreiche Baustellen auf stark belasteten Strecken.

Wo war der längste Stau?

Besonders häufig stockte der Verkehr auf der A61 zwischen Koblenz und Ludwigshafen. An der Anschlussstelle Laudert/Nahetal registrierte der ADAC insgesamt 753 Staustunden.

Der längste Stau entstand am 18. Juni 2025 auf der A3 zwischen Frankfurt und Köln, als sich der Verkehr im Bereich der Anschlussstelle Idstein/Dernbach im Westerwaldkreis auf 23 Kilometer staute.

Insgesamt hat der ADAC vergangenes Jahr 866.000 Kilometer Staus auf deutschen Autobahnen gezählt. Das waren 7.000 mehr als im Vorjahr. Die Staus auf den deutschen Autobahnen waren 2025 nicht nur länger, sie lösten sich auch langsamer auf. Insgesamt zählte der Verkehrsclub 478.000 Staustunden – 30.000 mehr als 2024. Klarer Stauschwerpunkt war Nordrhein-Westfalen. Dort wurden rund 35 Prozent aller Staustunden registriert.