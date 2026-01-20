Die grüne Großschau soll ein Treffpunkt für Naturliebhaber und Erholungssuchende werden. Doch ist der Termin zu halten?

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Neustadt/Weinstraße prüfen eine mögliche Verschiebung der Landesgartenschau in der pfälzischen Kommune um ein Jahr auf 2028. Grund seien Verzögerungen im Bauablauf, teilten die Organisatoren mit. Dadurch sei ein Start der Schau im Frühjahr 2027 nicht verantwortungsvoll möglich. Durch eine Verschiebung könnte die Schau hingegen ohne Qualitätseinbußen veranstaltet werden.

Bisher zweimal in der Pfalz

Bisher fanden im Bundesland vier Landesgartenschauen statt: in Kaiserslautern (2000), Trier (2004), Bingen (2008) und Landau (2015). Zudem war Koblenz 2011 Gastgeber einer Bundesgartenschau. Eine für 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler geplante Landesgartenschau wurde wegen der Flut abgesagt.

Die nächste Bundesgartenschau in Rheinland-Pfalz soll 2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal zu sehen sein. Es erstreckt sich von Rüdesheim bis zum Deutschen Eck in Koblenz. Das Motto lautet «Willkommen am Wasser».